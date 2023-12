Política internacional foi o tema mais lido por brasileiros em 2023

Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

1 de 1 Imagem colorida mostra Comemoração em Israel pela chegada de mais reféns libertados pelo Hamas – Metrópoles – Foto: Alexi J. Rosenfeld/Getty ImagesPolítica internacional foi o tema mais lido por brasileiros na internet em 2023 até a primeira semana de dezembro, revela pesquisa feita pela plataforma Taboola à qual a coluna teve acesso em primeira mão.

Segundo o levantamento, foram 1,6 bilhão de pageviews sobre o assunto, que engloba questões sobre o conflito entre Israel e o Hamas, política americana e outras questões internacionais.

Em segundo lugar no ranking, estão “filmes e programas de televisão em geral”, com 523,6 mil pageviews, seguido pela política nacional, com 505,7 mil acessos.

Os dados foram extraídos da rede de mais de 700 publishers parceiros da Taboola, inlcuindo veículos de comunicação do Brasil e alguns internacionais.

Confira a lista completa do levantamento do Taboola:

Relações internacionais (EUA, Senado), Gaza, Israel e questões internacionais – 1,687,651,270 pageviews Filmes e programas de televisão em geral – 523,637,190 pageviews Política Nacional (Bolsonaro, STF, Lula, PT) – 505,766,940 pageviews Comida e Sobremesas – 422,821,800 pageviews Futebol (Neymar, Copa, Times) – 407,759,104 pageviews Bem-estar animal – 209,143,670 pageviews Doenças – 168,577,080 pageviews Finanças Pessoais – 165,112,110 pageviews BBB23 (Big Brother Brasil) – 100,289,450 pageviews Anitta – 82,253,390 pageviews Quais assuntos você deseja receber?

