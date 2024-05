BA: bandidos atacam agência bancária e batalhão da PM de Irecê. Vídeo

Reprodução/ Redes Sociais

1 de 1 Agência do Banco do Brasil foi assaltada na Bahia – Metrópoles – Foto: Reprodução/ Redes Sociais Uma agência do Banco do Brasil de Cafarnaum, em Irecê, município da Bahia, foi atacada na madrugada desta sexta-feira (10/5). O 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) também foi alvo da ação.

Homens armados chegaram à cidade a bordo de dois carros e passaram a atacar a agência e a sede da PM local. Não há informações da quantia levada.

Testemunhas relataram diversos disparos, mas não houve feridos.

Horas depois, um dos carros usados pela quadrilha foi achado carbonizado. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que delegacias territoriais e especializadas das polícias Militar e Civil estão na região de Cafarnaum.

Confira reportagem completa em Bahia Notícias, parceiro do Metrópoles.

