Babado Novo recebe participação inédita de Juliette no Carnaval de São Paulo

Babado Novo recebe participação inédita de Juliette no Carnaval de São PauloO grupo baiano Babado prepara para comandar o bloco Chá da Alice no próximo dia 12 de fevereiro, a partir das 13h, no Carnaval de São Paulo. Na ocasião, a vocalista Mari Antunes recebe a participação do cantor Vitão e de Juliette, que faz sua estreia como cantora na folia.

Em tempo: No dia 20 de fevereiro, Juliette vai cantar ainda no Bloco Forrrozin, com Mariana Aydar, em um trio elétrico. “Vai ter de tudo um pouco, vou participar de alguns shows e cantar minhas músicas também. Carnaval bom é assim, tudo junto e misturado! Ainda não posso contar tudo, mas tem surpresa boa vindo aí, com participações em outros Carnavais pelo Brasil”, conta.

Leia mais em Alô Alô Bahia