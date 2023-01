Bahia anuncia renovação do contrato de Gabriel Xavier até 2026

O Bahia renovou o contrato do zagueiro Gabriel Xavier, de 21 anos. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (5), através do aplicativo Sócio Digital. O novo vínculo terá duração até o final de 2026.

Gabriel Xavier é o único zagueiro remanescente do elenco que conquistou o acesso à Série A, no ano passado. Lançado na equipe principal em 2022, ele disputou 16 jogos com a camisa tricolor.

Durante a pré-temporada, Gabriel tem disputado a posição de titular do técnico Renato Paiva com outros jogadores. O Bahia contratou quatro zagueiros. David Duarte, Kanu, Raul Gustavo e Marcos Victor.

A estreia do Esquadrão na temporada 2023 será na próxima quarta-feira (11). O time recebe a Juazeirense, às 19h15, no estádio de Pituaçu, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.