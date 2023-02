Bahia cai para lanterna do Nordestão após derrota; veja a classificação

O Bahia vive um drama na Copa do Nordeste. Depois de mais uma derrota com requintes de crueldade, desta vez para o Sport por 6×0, o Esquadrão caiu para a lanterna do grupo B e está bem distante da zona de classificação.

Com apenas quatro pontos em cinco jogos, o tricolor precisa de uma reação rápida se não quiser amargar a eliminação na primeira fase pelo segundo ano seguido. O clube baiano está a três pontos da zona de classificação, mas a distância pode aumentar no complemento da rodada.

Na sequência do Nordestão, o Bahia encara o Vitória, na Fonte Nova, o Fluminense-PI fora de casa e fecha a primeira fase contra o CRB, em Salvador.

Confira a classificação atualizada