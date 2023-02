Bahia de Feira vence o Itabuna e se afasta da zona do Baianão

O Bahia de Feira vive uma grande recuperação no Campeonato Baiano. Na noite deste domingo (12), o Tremendão venceu o Itabuna por 4×0, na Arena Cajueiro, abriu distância para a zona de rebaixamento e segue com chances de classificação para a semifinal do estadual.

Jogando em casa, o Bahia de Feira dominou o confronto do início ao fim. O time abriu 2×0 ainda no primeiro tempo. Deon e Alexsandro balançaram as redes. Na etapa final, Caíque anotou o terceiro. Aos 47 minutos, Emerson transformou o placar em goleada.

Veja a tabela atualizada do Campeonato Baiano

O resultado deixa o Tremendão com 10 pontos, na sexta colocação. O tricolor de Feira está a apenas dois do próprio Itabuna, quarto colocado, que tem 12. O Dragão vive a sua pior fase no Baianão. A equipe completou cinco jogos sem vencer.

Na última rodada, o Itabuna precisa de um triunfo sobre o Bahia, em casa, para avançar às semifinais sem depender de outros resultados. Além do Bahia de Feira, o time tem o Vitória na cola. O Leão é o 5º, com 11 pontos.