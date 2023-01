Bahia é derrotado pelo Jacobinense e perde a segunda seguida na temporada

O Bahia vive o seu primeiro momento de declínio na temporada. Às vésperas do clássico contra o Vitória, o tricolor conheceu a sua segunda derrota seguida. Na noite desta quarta-feira (25), o Esquadrão caiu diante do Jacobinense, por 1×0.

Na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, o Bahia usou uma equipe praticamente reserva e teve uma atuação bem abaixo do esperado, com muitos erros de passe e finalizações.

O gol que deu o triunfo ao Jacobinense saiu no segundo tempo. Júnior Bahia, de pênalti, anotou o tento histórico já que foi a primeira vez que as duas equipes se enfrentaram de maneira oficial.

O tricolor perdeu a chance de assumir a liderança do Baianão e estacionou nos nove pontos, na vice-liderança. O Azulão soma seis pontos e se aproximou do G4. O Bahia agora muda o foco e mira o duelo contra o Vitória, neste domingo (25), às 16h, na Fonte Nova.

De olho no clássico contra o Vitória, o técnico Renato Paiva rodou o elenco do Bahia e escalou a equipe com novidades. Os zagueiros David Duarte, Marcos Victor e o lateral Cicinho estrearam pelo Esquadrão. No meio-campo, Diego Rosa ganhou a primeira chance entre os titulares.

O Bahia iniciou o duelo com mais posse de bola e tentando propor o jogo. A velocidade pelos lados do campo era uma das armas do tricolor. Logo nos primeiros minutos, Ryan fez boa jogada individual e achou Daniel na entrada da área. O meia não pegou bem na bola e mandou para fora.

Aos poucos o Jacobinense começou a mostrar as garras. No cruzamento rasteiro, Kel Baiano finalizou de letra e por muito pouco não marcou um golaço. O goleiro tricolor tocou na bola antes dela explodir no travessão. No rebote, a defesa afastou o perigo.

O Bahia sentiu um pouco da falta de entrosamento de algumas peças e errou passes na construção ofensiva. Quando a bola chegou com qualidade, faltou capricho na pontaria. Caio Vidal e Everaldo desperdiçaram boas chances de abrir o placar.

O confronto passou por um momento de queda técnica em parte do primeiro tempo, com poucas chances claras para os dois lados. Só na reta final o Jacobinense levou perigo em jogada individual de Júnior Bahia, mas o chute rasteiro não encontrou ninguém na área.

VACILOU, LEVOU

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time e o panorama do confronto não mudou muito. O Jacobinense até ensaiou se lançar ao ataque, mas o tricolor recuperou o domínio. O problema é que o Esquadrão repetiu velhos erros.

Com muita dificuldade na construção, o Bahia errou lances bobos como passes e cruzamentos. A bola não chegava com qualidade na área. Para tentar mudar a situação, o técnico Renato Paiva mudou a equipe. Miqueias e Kayky foram para o jogo nas vagas de Cicinho e Caio Vidal.

Quem teve a chance de inaugurar o placar foi o Jacobinense. Aos 16 minutos, Kel Baiano recebeu belo passe no lançamento do goleiro Giovani, mas de cara Marcos Felipe ele chutou fraco e facilitou a vida do goleiro tricolor.

As mudanças não surtiram efeito no tricolor. Na base do contra-ataque, o Jacobinense começou a criar boas chances. Primeiro no chute de Júnior Bahia, que foi para fora. Logo depois foi a vez de Caíque chutar cruzado. A bola pegou na mão do lateral Chávez e a arbitragem deu o pênalti.

Aos 26 minutos, Júnior Bahia cobrou no cantinho. Marcos Felipe se esticou todo, mas não conseguiu evitar o gol do Azulão, que abriu o placar na Arena Cajueiro.

Em noite pouco inspirada, o Bahia não conseguiu reagir após o gol. Diante de um Jacobinense mais fechado, o Esquadrão viu a dificuldade aumentar e mostrou até certo nervosismo por não conseguir quebrar a marcação adversária.

Nos últimos minutos, o Bahia foi para o tudo ou nada apostando nos cruzamentos na área. O atacante Everaldo teve duas boas chances, mas não conseguiu balançar as redes e viu o tricolor amargar a segunda derrota seguida na temporada.

FICHA TÉCNICA



Jacobinense 1×0 Bahia – Campeonato Baiano (4ª rodada)

Jacobinense: Giovani, Miqueias, Felipe Gomes, Gabriel Santiago e Caíque; Ninho Xavier, Guga (Natan) e Kel Baiano; Marion, Júnior Bahia (Jones) e Pedro Neto (Tchesco). Técnico: Paulo Sales

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho (Miqueias), Marcos Victor, David Duarte e Ryan (Chávez); Diego Rosa, Mugni (Everton) e Daniel; Caio Vidal (Kayky), Everaldo e Jacaré (Biel). Técnico: Renato Paiva

Local: Arena Cajueiro

Gols: Júnior Bahia, aos 26 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Kel Baiano, Tchesco, Giovani (Jacobinense)

Arbitragem: Marielson Alves Silva, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Elicarlos Franco de Oliveira.