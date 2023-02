Bahia empata com o São Paulo em estreia no Brasileirão feminino

O time feminino do Bahia conquistou o seu primeiro ponto na Série A1 do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (25), as Mulheres de Aço estrearam no torneio contra o São Paulo. O duelo em Cotia terminou com empate por 1×1.

Fora de casa, o Bahia começou sendo pressionado pelo São Paulo. O time paulista dominou o confronto no primeiro tempo e abriu o placar aos 16 minutos. Naná aproveitou o rebote da goleira Maike após o escanteio e balançou as redes.

O empate baiano saiu aos 50 minutos do segundo tempo. A atacante Nathane pegou a sobra de bola após corte mal feito da defesa do São Paulo e acertou um belo chute para fazer 1×1.

O próximo compromisso do Bahia na competição será no sábado (4), contra o Cruzeiro, às 15h, no estádio de Pituaçu. O duelo marcará a estreia da equipe como mandante no Brasileirão.