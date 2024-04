Câmara exclui vídeo da participação de Felipe Neto em debate

Na ocasião, o influenciador digital se referiu ao presidente da Casa Baixa, Arthur Lira, de “excrementíssimo”

Felipe Neto durante sessão na Câmara dos Deputados Claudio Reis/Câmara dos Deputados – 23.abr.2024

PODER360 27.abr.2024 (sábado) – 20h43



A Câmara dos Deputados excluiu de seu canal do YouTube a participação do influenciador digital Felipe Neto no “Simpósio: Regulação de Plataformas Digitais e a urgência de uma Agenda”, realizado na 3ª feira (23.abr.2024). A transmissão, que foi feita ao vivo, segue disponível na plataforma, mas sem o trecho em que Felipe Neto participou do evento.

Durante sua participação, o influenciador chamou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) de “excrementíssimo”. Felipe criticou o congressista por não colocar o projeto de lei 2.630 de 2020, das fake news, na pauta para votação da Casa Baixa.

“É preciso que a gente fale mais, se comunique mais, fale mais com o povo, convide mais o povo para participar […] É preciso, fundamentalmente, que a gente altere a percepção em relação ao que é um projeto de lei como o 2.630, que foi, infelizmente, triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira”, disse Neto.

Assista (2min15s):

Por causa de sua declaração, o Depol (Departamento de Polícia Legislativa) da Câmara de Deputados autuou Felipe Neto por injúria. O Depol foi acionado por Lira para “a adoção das providências cabíveis”. Segundo a assessoria do presidente, a Procuradoria Parlamentar da Câmara irá acionar judicialmente Felipe Neto junto à Justiça Federal numa ação penal. Eis a íntegra do ofício enviado pelo deputado (PDF – 45 kB).

A notícia-crime foi apresentada na delegacia da Depol no mesmo dia em que o comunicador participou do simpósio. “O cidadão Felipe Neto fez comentários injuriosos, ofensivos e gratuitos ao presidente da Câmara dos Deputados“, afirma a assessoria de Lira.

O influenciador digital foi autuado pelo crime de injúria com previsão de aumento da pena, conforme artigo 141 do Código Penal Brasileiro, que trata de infração cometida contra funcionário público em razão de suas funções.

Ao Poder360, Felipe Neto afirmou, em nota, que fez uma “crítica irônica” à decisão de Lira e se surpreendeu com a reação do congressista.

O Poder360 entrou em contato com a assessoria da Câmara dos Deputados, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestação.

Assista o vídeo do simpósio transmitido pela Câmara (2h24min32s):