Bahia encerra preparação para enfrentar o Camboriú pela Copa do Brasil

O Bahia encerrou a preparação para o duelo contra o Camboriú, marcado para quarta-feira (8) às 19h, no estádio das Nações, em Balneário Camboriú, pela segunda fase da Copa do Brasil. Já em solo catarinense, o Esquadrão realizou a última atividade na noite desta terça-feira (7).

O treino aconteceu pouco depois do desembarque em Santa Catarina e foi realizado na cidade de Itajaí, onde a delegação está hospedada. O técnico Renato Paiva fez os últimos ajustes na equipe no estádio Hercílio Luz, de propriedade do Marcílio Dias.

O tricolor tem o retorno do volante Acevedo, que ficou fora do Ba-Vi por estar suspenso. O uruguaio disputa posição no meio-campo com Yago. Outro que está à disposição é o lateral esquerdo Ryan.

O Bahia precisa vencer o Camboriú para avançar de forma direta para a terceira fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, o classificado será decidido nos pênaltis. Quem passar vai embolsar R$ 2,1 milhões como premiação.