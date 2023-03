Bahia joga mal, mas vence o Camboriú e avança na Copa do Brasil

O Bahia passou longe de apresentar um bom desempenho diante do Camboriú, mas o tricolor fez o mínimo e avançou à terceira fase da Copa do Brasil com um triunfo por 1×0 na noite desta quarta-feira (8), no estádio das Nações, em Balneário Camboriú.

O gol que garantiu a vaga ao clube baiano foi marcado no início da partida, em um belo chute do atacante Biel. Mas quem teve as melhores chances do jogo foi o Cambura. Diante da frágil defesa do Bahia, o time da casa colocou duas bolas na trave e teve dois gols anulados. No fim, a vitória pelo placar mínimo teve gosto de alívio.

Além da vaga na terceira fase, o Esquadrão embolsará R$ 2,1 milhões pela classificação. O próximo adversário do tricolor na Copa do Brasil será definido em sorteio.

Em relação ao clássico com o Vitória, o Bahia entrou em campo com quatro mudanças. Nas laterais, Cicinho e Chávez voltaram ao time. Acevedo ficou com a vaga de Rezende no meio-campo, e Everaldo foi escalado como a referência do ataque.

Com seu estilo de jogo característico, o Bahia iniciou o duelo presente no campo ofensivo. Com a linha de defesa alta, o Esquadrão pressionava o Camboriú. O time usava, principalmente, o lado direito do campo para chegar ao ataque. Não demorou muito para o primeiro gol sair.

Aos nove minutos, Everaldo ajeitou de cabeça para Biel. O atacante dominou tirando da marcação e da entrada da área soltou uma bomba sem chances para o goleiro adversário. A bola ainda tocou na trave antes de balançar as redes.

Depois da pressão e do gol sofrido, o Camboriú colocou a bola no chão e entrou na partida O time catarinense articulava as jogadas pelo meio-campo para chegar à área do Bahia. Na trapalhada da defesa do tricolor, a chance do empate caiu nos pés do lateral Dieyson, mas o goleiro Marcos Felipe foi rápido e salvou o tricolor.

Apesar da maior posse de bola, o Bahia não conseguia criar chances claras. Os tricolores começaram a se preocupar com as investidas do Cambura. Emerson Machado recebeu dentro da área e chutou forte, mas acertou a trave. Minutos depois, Calyson aproveitou o cruzamento da esquerda e de cabeça mandou para o gol. A arbitragem marcou impedimento do atacante.

Só na reta final o Bahia voltou a levar perigo. Everaldo acertou a trave depois do lançamento de Yago.

PRESSÃO

Durante o intervalo o Bahia fez a primeira mudança. Yago sentiu dor abdômen e foi substituído por Rezende. Apesar da alteração indicar que o Esquadrão ganharia mais proteção defensiva, os primeiros minutos da segunda etapa foram de pressão do Camboriú.

Na bola esticada, Emerson Machado cruzou e Bruno Oliveira acertou a trave. Na volta a bola ainda pegou em Cicinho e por muito pouco não parou no fundo das redes. Pouco depois, Marcos Felipe saiu mal na tentativa de cortar o cruzamento. Emerson pegou a sobra, mas a finalização ficou na defesa.

Sentindo o bom momento do time, a torcida da casa passou a cantar forte. A defesa tricolor seguia muito vulnerável. Aos 14 minutos Dudu cruzou a falta na área e achou Milton Jr. O volante chutou na saída do goleiro tricolor, mas o árbitro flagrou o impedimento e anulou mais um gol do Cambura no duelo.

Renato Paiva tentou corrigir o Bahia colocando André, Daniel e Kayky nos lugares de Cicinho, Cauly e Kayky, respectivamente. A partir dos 20 minutos o Esquadrão ficou com um jogador a mais já que o meia Dudu recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O tricolor não conseguiu transformar a superioridade numérica em vantagem. Bastava o Camboriú pressionar que a defesa do Bahia mostrava os velhos problemas. Em nova saída ruim, Marcos Felipe soltou a bola na pequena área. Maycon Lucas tentou de letra, mas Gabriel Xavier salvou em cima da linha.

A pressão do time catarinense foi até o último minuto. Mas sem alteração no placar, o Bahia conseguiu segurar o resultado e garantiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Camboriú x Bahia – Copa do Brasil (2ª fase)

Camboriú: Júnior Belliato, João Carlos (Bruno Leite), Wellington, Renan e Dieyson; Milton Jr (Gabriel Tonini), Bruno Martins e Dudu; Calyson (Júnior Pirambu), Emerson Machado (Franklin) e Wagner (Maycon Lucas). Técnico: Júnior Lopes.

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho (André), Marcos Victor, Gabriel Xavier e Chávez; Acevedo, Yago Felipe (Rezende) e Cauly (Daniel); Jacaré (Kayky), Everaldo e Biel (Patrick Verhon). Técnico: Renato Paiva.

Local: estádio das Nações

Gol: Biel, aos 9 minutos do 1º tempo

Cartões amarelos: Dudu e Wellington (Camboriú); Cicinho e Marcos Victor (Bahia)

Cartão vermelho: Dudu (Camboriú)

Público: 3.898 pagantes

Renda: R$ 107.655,00

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Leonardo Matos Feitosa (trio de São Paulo)