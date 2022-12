Bahia lançará terceiro uniforme em homenagem ao Grupo City

Apesar da venda da SAF para o City Football Group, o Bahia não terá mudanças em suas cores originais e manterá os tons de azul, vermelho e branco. Porém, após o sucesso com a negociação junto ao grupo internacional, o clube anunciou que fará uma homenagem aos novos investidores e lançará uma camisa nas cores do City.

Presente no uniforme de quase todos os clubes do Grupo City, como Manchester e o New York, o azul claro também será a cor predominante no novo terceiro uniforme do Bahia que será lançado e 2023. O anúncio foi feito pelo presidente Guilherme Bellintani durante o Ao Vivaço, programa transmitido nas redes sociais do clube.

“A gente homenageia o City, especialmente o Manchester City. Para nós é um moento de celebrar essa parceria que nós tiveos com muito sucesso e dedicação por parte de todo o clube, do Grupo City e com muita adesão por parte da torcida. A gente entende que tem que homenagear também”, afirmou Bellintani.

O gestor explicou que o produto representa o acordo feito com a torcida tricolor de lançar uma “camisa do sócio” em 2022, que ainda não havia sido anunciada para os torcedores. A partir desta quarta-feira (28) os sócios que estão em dia e que se associaram antes de dezembro de 2021 poderão solicitar a retirada da nova camisa.

Bellintani também explicou que as entregas dos uniformes serão feitas entre 60 e 90 dias, começando já no dia 3 de janeiro, e segue de acordo com as vagas que forem preenchidas pelo torcedores para a retirada.

“Temos quase 44 mil sócios e mais de 20 mil devem receber. Portanto, entregar 20 mil camisas não é uma operação simples. A gente não tem condição de entregar tudo ao mesmo tempo, são 60 a 90 dias para entregar tudo. Dessa vez começamos com um estoque grande para entregar tudo no prazo, que é justamente o tempo de dividir os sócios a cada dia de entrega”, disse.

Para os torcedores que se associaram depois de dezembro de 2021 a nova camisa poderá ser comprada com 50% de desconto na loja do clube. Apesar da homenagem, o presidente lembrou que o clube usará o uniforme com as cores do City apenas em alguns jogos da próxima temporada e que os conjuntos tradicionais seguem sendo os oficiais do clube.

“Essa homenagem que estamos fazendo ao City e a toda essa parceria que começa agora ela é restrita a até 30% dos jogos que vamos disputar. Então os uniformes 1 e 2 são as tradicionais do clube permanecerão sendo usadas em, no mínimo, 70% dos jogos”, reforçou Bellintani.

Veja os detalhes do novo uniforme: