Bahia oficializa a contratação do meia Thaciano

Agora é oficial: o meia Thaciano está de volta ao Bahia. Na noite desta sexta-feira (31), o tricolor anunciou a contratação do jogador de 27 anos que estava no Grêmio. O vínculo com o Esquadrão vai até o final de 2025.

Thaciano desembarcou em Salvador na última quarta-feira para passar por exames médicos e assinar contrato com o Esquadrão. Ele foi comprado em definitivo junto ao Grêmio e é o primeiro reforço do clube baiano para a disputa da Série A do Brasileirão.

“Thaciano é um jogador que a torcida do Bahia já conhece e, desde a primeira conversa, sempre demonstrou interesse em voltar por ter sido muito feliz tanto no lado profissional quanto pessoal. É um jogador que a gente entende como fundamental não só pela qualidade e intensidade, mas também pela polivalência, podendo desempenhar muitas funções dentro de campo”, comentou Carlos Santoro, diretor de futebol do Bahia.

O meia volta ao clube baiano depois de ter defendido o Esquadrão em 2021. Na ocasião, ele viveu bom momento e foi campeão da Copa do Nordeste na final contra o Ceará. O jogador acabou deixando o tricolor antes do final da temporada para jogar pelo Altay, da Turquia.

Além de Thaciano, o Bahia tem acerto encaminhado com o atacante Ademir, do Atlético-MG. Ele já está em Salvador e deve ser anunciado nos próximos dias. O Esquadrão negocia ainda a antecipação da chegada de Luciano Juba, do Sport. O jogador assinou pré-contrato com o Bahia, mas inicialmente só defenderá o clube em setembro, após o fim do contrato com os pernambucanos.