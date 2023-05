Bahia recebe aporte de R$ 190 milhões do City e liquida dívida com o Opportunity

Com o contrato de venda de 90% das ações da SAF para o Grupo City oficialmente assinado, o Bahia iniciou a fase de pagamento de dívidas da associação. O tricolor recebeu um aporte de R$ 190 milhões do fundo árabe que será usado para pagar os credores. O primeiro deles foi o Banco Opportunity.

O Bahia liquidou a dívida que possuía com o antigo parceiro no Bahia S/A. Pelo acordo estabelecido em julho do ano passado, ficou decidido que o clube baiano pagaria o valor total do débito em uma única parcela em caso de transformação em SAF ou assinatura de contrato com uma liga de clubes.

O Opportunity cobrava na Justiça cerca de R$ 114 milhões do Esquadrão referente ao distrato do Bahia S/A realizado em 2006, durante a gestão do então presidente Petrônio Barradas.

Na negociação feita pela gestão de Guilherme Bellintani, o Bahia fechou acordo para pagar R$ 35 milhões, R$ 79 milhões a menos do que o valor original. Inicialmente o débito seria dividido em 84 parcelas, o que resultaria sete anos para a quitação total.

O dinheiro recebido também será usado no pagamento de dívidas trabalhistas. Pelo Acórdão que possui com a Justiça do Trabalho, o clube baiano faz mensalmente aportes que são utilizados para a regularização dos acordos firmados.

Existe uma lista de ex-atletas e outros ex-funcionários que estão na fila para receber valores. No ano passado, a Justiça do Trabalho pediu o bloqueio de mais de R$ 8 milhões das contas do clube junto à CBF após o não cumprimento do acordo.

O Bahia, no entanto, entrou em negociação e firmou um novo contrato. De acordo com apuração do CORREIO, o tricolor tem até 12 meses para quitar o Acórdão Trabalhista após o acerto oficial com o Grupo City. O clube vai seguir a programação normal de pagamentos.

Acordo com o City

Pelo acordo firmado com o Grupo City, o fundo árabe será responsável por liquidar toda a dívida da associação Esporte Clube Bahia. O valor estabelecido no contrato é de R$ 300 milhões. A própria SAF ficará encarregada de negociar com credores.