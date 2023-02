Bahia tem dia de treino com foco na defesa antes de pegar o Fortaleza

Depois de ter sido poupado contra o Doce Mel, o elenco do Bahia voltou aos treinos de olho na partida contra o Fortaleza, nesta terça-feira (14), às 21h30, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Na manhã deste domingo (12), os jogadores se apresentaram no CT Evaristo de Macedo.

Com uma rara sequência de treinos desde o início da temporada, o técnico Renato Paiva aproveitou o dia para comandar um trabalho focado na organização defensiva. O setor tem sido criticado nos últimos jogos.

Na sequência, os jogadores foram divididos. Os laterais e atacantes aprimoraram os cruzamentos e finalizações. O restante do time participou de um treino tático e técnico.

Na última parte do trabalho, o treinador montou duas equipes e fez um treino coletivo em campo reduzido. Recuperado de lesão, o zagueiro Gabriel Xavier treinou normalmente. Kanu e Rezende ficaram na academia.

O Bahia volta aos trabalhos nesta segunda-feira (13), quando realizará o último treino antes da partida contra o Fortaleza.