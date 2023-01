Bahia tem pontaria como foco de atenção antes de clássico Ba-Vi

O foco do Bahia está todo voltado para o Ba-Vi. Neste domingo, às 16h, o tricolor encara o rival Vitória, na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Mas, antes do primeiro clássico do ano, o time tem um problema para resolver: a falta de pontaria do ataque,

Nos dois últimos jogos, o Esquadrão deixou a desejar no quesito finalizações. A equipe até criou muitas oportunidades contra Sampaio Corrêa, na Copa do Nordeste, e Jacobinense, pelo Campeonato Baiano, mas os homens de frente não conseguiram balançar as redes e o time foi derrotado nos dois duelos. Ambos por 1×0.

Contra o Sampaio Corrêa, foram 18 finalizações do Bahia, além de um pênalti perdido pelo meia Mugni. Já diante do Jacobinense, o próprio técnico Renato Paiva alertou para os 17 chutes dados pelo Esquadrão. Nenhum deles, no entanto foi na meta do goleiro Giovani.

“Não jogamos ao nível dos outros jogos, em especial o nível ofensivo, mas mesmo assim tivemos 17 finalizações e nenhuma no gol. O goleiro adversário não fez uma defesa. Temos que refletir sobre isso. Volto a dizer que me preocuparia mais se não estivéssemos criando as chances”, analisou o treinador.

Em meio a falta de gols, o centroavante Everaldo tornou-se o centro das críticas entre os tricolores. O camisa 9 foi contratado para a ser a referência do ataque, mas ainda não conseguiu desencantar. Até aqui ele disputou quatro partidas, sendo duas na condição de titular. O comandante Renato Paiva, no entanto, tratou logo de sair em defesa do jogador.

“Estamos centralizando no 9. Everaldo é um jogador que chegou depois dos outros, vem de uma pausa, leva tempo para ganhar forma. As pessoas têm que ter paciência. Nossa forma de trabalhar é perceber o estado que estão os jogadores e não acelerar processos. Não vou culpar Everaldo, Mugni, nem outro. Temos que ter paciência. É um processo longo com os jogadores chegando em diversos momentos. Temos que ter muita confiança e esperança no trabalho dos jogadores. Todos juntos ganhamos, todos juntos perdemos”, disse.

Pelo rodízio que Renato Paiva está promovendo neste início de temporada, a tendência é a de que Ricardo Goulart seja o escolhido para o papel de centroavante no clássico contra o Vitória. Apesar de atuar improvisado na função, ele deixou boa impressão. Goulart já marcou dois gols em 2023 e é um dos artilheiros do Bahia.

Por sinal, em relação ao duelo com o Jacobinense, o Esquadrão terá muitas mudanças. Kayky e Biel também devem retomar a condição de titular no setor ofensivo. Já no meio de campo, os volantes Rezende e Acevedo estão entre as novidades.

Se Renato Paiva não aprontar nenhuma surpresa, o sistema defensivo terá Borel, Kanu e Raul Gustavo. Na lateral esquerda, Chávez e Ryan disputam a vaga, afinal, Matheus Bahia está em tratamento após sofrer lesão.