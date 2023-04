Bahia terá reforços para estreia na Série A do Brasileirão 

Depois de vencer o Volta Redonda por 2×1, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia mira agora a estreia no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (15), o tricolor encara o Red Bull Bragantino, às 18h30, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do torneio.

Para o confronto em São Paulo, o técnico Renato Paiva terá pelo menos dois reforços. Ambos para o meio-campo. Os meias Cauly e Thaciano estão à disposição do treinador.

Cauly ficou fora do jogo contra o Volta Redonda por conta de uma gripe. Já Thaciano não pode jogar a Copa do Brasil pelo tricolor pois esse ano disputou o torneio pelo Grêmio. Assim, o meia está liberado apenas para os confrontos do Brasileirão.

Nos próximos dias o elenco do Bahia também ganhará a presença do zagueiro Vitor Hugo. Último contratado pelo Esquadrão, ele tem chegada prevista para sexta-feira (14). Vitor Hugo foi liberado dos treinos nos últimos dias para acompanhar o sepultamento da mãe, que morreu vítima de câncer.

Antes da estreia contra o Bragantino, o Bahia terá dois dias de preparação. O Esquadrão volta aos treinos nesta quinta-feira (13).