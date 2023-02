Veja como o Vitória se saiu nos últimos duelos contra o CSA

A estreia do Vitória na fase de grupos da Copa do Nordeste foi frustrante, com o empate em 1×1 com o Santa Cruz, no Barradão. O gol rival veio no apagar das luzes, depois de um jogo de amplo domínio rubro-negro. Neste domingo (5), o time volta a campo, dessa vez no Rei Pelé, para enfrentar o CSA. Além do resultado positivo, o Leão tentará quebrar um jejum incômodo.

O Vitória não ganha do Azulão há pouco mais de 12 anos. A última vez que isso aconteceu foi em novembro de 2010, pela semifinal do Nordestão. O Leão aplicou 2×1 no CSA e seguiu para a final, onde se sagrou campeão. Desde então, o rubro-negro ainda não voltou a vencer o Marujo – e nem levantar a Orelhuda.

Curiosamente, aquele era o time reserva do Vitória. Todos os titulares e até mesmo alguns reservas foram poupados, na tentativa de tentar escapar da queda à Série B do Brasileiro. Vale lembrar que o clube não conseguiu completar a missão, e foi rebaixado.

Por outro lado, mesmo com a equipe B diante do CSA, o Leão não teve dificuldades para derrotar o rival no Barradão e seguir para a final do Nordestão. Cleiton Domingues e Aldair marcaram os gols, ainda no primeiro tempo, e Alisson descontou, na segunda etapa. Na decisão, o rubro-negro bateu o ABC por 2×1 e faturou seu quarto título oficial da competição.

Vitória só voltou a encontrar o CSA pouco mais de oito anos depois. Dessa vez, no Rei Pelé, em Alagoas, pela rodada de abertura da Copa do Nordeste 2019. O duelo não teve vencedores: Patrick Fabiano abriu o placar para o Azulão aos 9 minutos do segundo tempo e, aos 31, de pênalti, Nickson fechou o placar em 1×1.

Aqui, cabe mais uma curiosidade: para aquele confronto, o Leão teve, de novo, um time alternativo. O elenco profissional, então comandado por Marcelo Chamusca, havia se reapresentado poucos dias antes – e, por isso, a equipe sub-23 foi mandada a campo. O treinador na época? João Burse, que hoje é o treinador da equipe principal do Vitória.

Seca rubro-negra

De lá para cá, foram quatro jogos entre as equipes, todos pela Série B, com quatro triunfos do CSA.

A sequência começou no primeiro turno da Segundona de 2020. Em pleno Barradão, o Azulão entrou mais ligado em campo e contra-atacou bem. Assim saiu o gol, marcado por Paulo Sérgio aos 12 minutos. Aos 44, Ewandro chegou a balançar a rede no que seria o empate rubro-negro, mas o árbitro anulou por impedimento. O Leão até voltou do intervalo mais intenso, mas não conseguiu marcar: 1×0 para o CSA.

Em dezembro daquele ano, foi a vez do Vitória visitar o rival, no Rei Pelé. O Leão, porém, teve uma atuação apática, com pouca criatividade do meio para frente. Resultado: derrota por 3×0. Rafael Bilu marcou o primeiro, aos 5 minutos, Rodolfo Filemon ampliou, aos 43, e Nadson fechou o placar, aos 14 minutos do segundo tempo.

O confronto seguinte parecia que iria acabar com a maré de triunfos do CSA. Até os 43 minutos do segundo tempo, as duas equipes iam empatando em 1×1 no Rei Pelé. Só parecia.

Gabriel inaugurou o marcador para o Azulão aos 28 da etapa inicial, quando apareceu nas costas de Pedrinho para fazer de cabeça. Mal deu para comemorar: quase na sequência, Cajá colocou o braço na bola dentro da área, e o árbitro marcou pênalti para o Vitória. Eduardo cobrou com categoria e deixou tudo igual.

Só que, aos 44 minutos, o time alagoano fez valer a força do mandante. Gabriel cruzou da esquerda, Yuri arrumou e Lucão mandou para o fundo da rede: 2×1.

O jogo mais recente entre os times aconteceu em novembro passado, no Barradão. O Vitória mostrou baixa produtividade ofensiva no primeiro tempo, com finalizações sem direção. Já o CSA foi efetivo: em sua segunda chegada, Iury Castilho subiu sozinho na área e fez o 1×0, aos 32 minutos.

O cenário poderia mudar na etapa final. Logo aos cinco minutos, Kevyn tocou a bola com o braço na área, e o pênalti foi marcado. Só que Roberto bateu mal e desperdiçou. O Leão ainda ficou com um jogador a mais a partir dos 22 minutos, quando Éverton Silva, do Azulão, foi expulso, mas não soube aproveitar a superioridade numérica.

Últimos confrontos entre Vitória e CSA: