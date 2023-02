Bahia usará base do time sub-20 contra o Doce Mel; veja os relacionados

O Bahia vai ter um time bem diferente no duelo contra o Doce Mel, neste sábado (11), às 18h30, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié. Classificado para a semifinal do estadual, o tricolor relacionou apenas cinco jogadores do elenco principal. São eles: o goleiro Mateus Claus, o lateral Ryan, os volantes Lucas Araújo e Miqueias e o atacante Everton.

O resto do time será formado por atletas da equipe sub-20. Nem mesmo Renato Paiva será o comandante. O treinador dos juniores, Rogério Ferreira, será o responsável por dirigir o Esquadrão em Jequié. Paiva e seus auxiliares ficaram em Salvador se preparando para o duelo contra o Fortaleza, marcado para a próxima terça-feira (14), pela Copa do Nordeste.

O técnico Renato Paiva havia levantado a possibilidade de colocar um time reserva contra o Doce Mel por conta da situação do tricolor na Copa do Nordeste. O time soma apenas um ponto em dois jogos e busca uma recuperação. Mas a lista de relacionados causou surpresa em boa parte dos tricolores.