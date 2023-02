Marinha envia hospital de campanha flutuante a São Sebastião

A Marinha brasileira enviou na manhã desta quarta-feira, 22, o maior navio de sua frota, o Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico, para funcionar como um hospital de campanha no litoral norte de São Paulo. A previsão é que a embarcação aporte na cidade de São Sebastião nesta quinta-feira, 23. De acordo com a Marinha, o navio permitirá reforçar o atendimento médico aos desabrigados e desafogar hospitais da região, permitindo que eles priorizem os casos mais graves. Além do Atlântico, a Marinha está enviando o Guarapari, uma embarcação de desembarque de carga, que possui uma rampa capaz de atracar em praias, o que facilitará o resgate de vítimas em áreas ainda isoladas. No navio Atlântico estão seis helicópteros, três embarcações de desembarque de viaturas e duas lanchas. Mais de mil militares estarão envolvidos na ação, entre eles uma equipe de 28 profissionais de saúde. No centro médico do navio, há ortopedista, cirurgião geral, anestesista, clínico geral, farmacêutico, cirurgião dentista, técnicos em Enfermagem, auxiliar de Higiene Bucal e auxiliar de Laboratório (patologia clínica).​​

*Com informações do Estadão Conteúdo