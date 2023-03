Bahia x CRB: veja onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos

Nesta quarta-feira (22), o Bahia se despede da Copa do Nordeste. A partida contra o CRB, na Fonte Nova, marcará o fim de linha para o tricolor em 2023. Sem chances de classificação para as quartas de final, o clube baiano apenas cumprirá tabela na última rodada da primeira fase do torneio. O Esquadrão soma seis pontos e é o vice-lanterna do grupo B. O Náutico, 4º colocado, tem 10.

O técnico Renato Paiva deve colocar um time alternativo em campo. O tricolor está de olho nas finais do Campeonato Baiano. No próximo domingo (26), a equipe encara o Jacuipense, pelo jogo de ida da decisão do estadual. Do outro lado, o CRB já está garantido na próxima fase da Copa do Nordeste, mas tenta melhorar a posição na classificação final. Confira informações sobre a partida.

Transmissão:

Bahia x CRB terá transmissão ao vivo pela TV Aratu, na TV aberta, e no canal Nosso Futebol, o PPV da Copa do Nordeste. A partida começa às 21h30.

Prováveis escalações:

Bahia: Mateus Claus, André, Kanu, David Duarte e Ryan; Diego Rosa, Yago, Mugni e Daniel; Kayky e Arthur Sales. Técnico: Renato Paiva

CRB: Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão, Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e João Paulo; Renato, Anselmo Ramon e Mike. Técnico: Umberto Louzer.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Luiz Cesar de Oliveira Magalhães. Ele será auxiliado por Renan Aguiar da Costa e Anderson da Silva Rodrigues (trio do Ceará)

Ingresso:

Os ingressos para a partida entre Bahia e CRB estão à venda no site e bilheterias da Fonte Nova, além dos pontos físicos disponibilizados pelo tricolor.