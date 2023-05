Bahia x Flamengo: o que você precisa saber antes de ir à Fonte Nova

Bahia e Flamengo se enfrentam neste sábado (13), pela 6ª rodada do Brasileirão, em um jogo com expectativa de recorde de público na Arena Fonte Nova. Com os ingressos esgotados desde três dias antes da partida, o CORREIO preparou este resumo com as principais informações para o torcedor que vai ao estádio.

LUGAR NO ESTÁDIO

A começar pela localização dentro da Arena e o respectivo portão de acesso. Os tricolores entrarão no estádio pela Ladeira da Fonte das Pedras, ou pelo Dique ou pela Rua Anfrísia Santiago, a depender do setor do ingresso comprado. Já os flamenguistas terão um portão único, o de visitante, que fica próximo ao Dique. Tudo isso está detalhado na figura abaixo:

Mapa com a localização de cada setor na Arena Fonte Nova

(Arte: Arena Fonte Nova/Divulgação)

TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO

Os portões abrirão a partir das 13h, três horas antes do jogo. Quanto ao transporte, o metrô é uma opção viável, pois tem duas estações perto da Fonte Nova: Campo da Pólvora (mais próxima) e Brotas. Quem é sócio do Bahia estaciona o carro de graça nos shoppings Paralela e Bela Vista, ambos com estação de metrô na porta. A passagem custa R$ 4,10.

Para quem vai de carro, existem vagas no estacionamento do estádio, a partir de R$ 25 (saiba mais), ou Zona Azul, nas ruas do entorno, com preço único de R$ 20 e validade por 12h. Há também a opção dos ônibus coletivos (R$ 4,90), que terão linhas extras nas estações da Lapa, Pirajá e Acesso Norte.

A passagem de veículos na Ladeira da Fonte das Pedras será interrompida a partir das 12h. Também haverá interdição da Av. Presidente Costa e Silva (próxima ao Dique do Tororó) no sentido Estação da Lapa a partir das 14h – será permitida a passagem somente para acessar o estacionamento do estádio.

SHOWS

Artistas se apresentarão em diferentes setores, como atrativo para o torcedor tricolor entrar cedo. A programação tem:

Banda La Fúria no Norte;

Samba itinerante no Leste com Gabo Lopes;

Samba itinerante no Oeste com Som De Praia;

Fanfarra nos setores Bahia da Massa.