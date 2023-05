Bahia x Flamengo: Venda de ingressos tem longas filas e site da Arena fora do ar

O duelo entre Bahia e Flamengo neste sábado (13), na Arena Fonte Nova, será com casa cheia. Centenas de torcedores formaram filas quilométricas no entorno do estádio desde as primeiras horas desta quarta-feira (10), na tentativa de garantir as entradas para a partida. A venda de ingressos para o público geral começou às 10h.

Há relatos de torcedores que chegaram por volta de 1h da manhã. Em vídeos e fotos que circulam nas redes sociais, é possível ver a quantidade enorme de pessoas nas filas – principalmente em direção à bilheteria Norte, onde são vendidos os ingressos para a torcida visitante.

Longas filas se formaram em direção à bilheteria Norte, onde são vendidos ingressos para a torcida visitante

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Na internet, o cenário foi caótico. Pouco antes das 10h, o site da Arena Fonte Nova ficou fora do ar. Quando retornou, várias pessoas reclamaram que não aparecia posição na fila virtual da ‘sala de espera’, que dizia estar ‘offline’.

O CORREIO tentou acesso desde 10h e só conseguiu posição na fila virtual quase quatro horas depois, com mais de 45 mil internautas à frente.

De acordo com o Bahia, cerca de 4,5 mil ingressos foram disponibilizados para os torcedores do Flamengo, o que equivale a 10% do total da capacidade do estádio.

Os torcedores do Esquadrão também se aglomeraram na manhã desta quarta-feira (10) nas proximidades da bilheteria Sul, onde são vendidas as entradas para os tricolores. A comercialização para a equipe mandante começou na terça-feira (9), de forma exclusiva para os sócios. Segundo o Bahia, mais de 40 mil pessoas garantiram a entrada no primeiro dia.

Aglomerações também foram registradas na bilheteria Sul, onde são comercializadas as entradas para os tricolores

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Além do entorno na Fonte Nova, filas também foram registradas em outros pontos de venda. Os ingressos mais baratos para a torcida do Bahia custam R$ 28 (meia) e R$ 56 (inteira), para o setor Superior Norte. Há gratuidade para crianças de até 11 anos.

A exceção fica por conta dos camarotes e do Lounge Premium, que têm idade limite de até 6 anos. Quem tem de 7 a 12 anos paga R$ 65, com ingressos vendidos apenas na Arena Fonte Nova.

O Bahia enfrenta o Flamengo neste sábado (13), às 16h, pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 9º colocado, com seis pontos. Já o rubro-negro carioca tem três pontos e abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição.

Tabela de preços dos ingressos para Bahia x Flamengo

(Foto: EC Bahia/Divulgação)

Veja a programação dos pontos de venda: