Bahia x Fortaleza: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia terá o seu primeiro desafio contra um clube da primeira divisão em 2023. Nesta terça-feira (14), o tricolor encara o Fortaleza, na Fonte Nova, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Depois do clássico Ba-Vi, o duelo é considerado o grande teste para o técnico Renato Paiva e os seus comandados. O jogo tem peso importante para o Bahia. O time busca a recuperação no Nordestão, após ter estreado com derrota para o Sampaio Corrêa, no Maranhão, e apenas empatado com o Ferroviário em casa. Confira informações sobre a partida.

Transmissão:

Bahia x Fortaleza terá transmissão ao vivo na TV Aratu, em TV aberta, na ESPN, em TV fechada, e no canal Nosso Futebol, o PPV da Copa do Nordeste, disponível na SKY, Claro TV e DGO (antigo Directv Go). Outra opção é o serviço pago da plataforma OneFootball. A partida começa às 21h30.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, David Duarte, Raul Gustavo e Chávez; Diego Rosa, Acevedo e Daniel; Kayky, Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Ceballos e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Pochettino; Pikachu, Thiago Galhardo e Pedro Rocha. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Caio Max Augusto Vieira. Ele será auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (Trio do Rio Grande do Norte).

Ingressos:

Os ingressos estão à venda no site da Fonte Nova, nas bilheterias do estádio e nos pontos físicos disponibilizados pelo Bahia.