Baiana cria campanha de doações de bolsas de estudos para concurseiros beneficiários do Bolsa Família de todo o Brasil

Ação já beneficia concurseiros do DF e de 06 estados e visa incentivar o acesso ao ensino de qualidade

O podcast PodConcurseiro realiza campanha de doação de bolsa de estudos para preparação de concursos públicos voltados para beneficiários do Programa Bolsa Família de todo o país. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 05 de janeiro. Para participar, basta acessar a ficha de cadastro disponibilizada no link: https://forms.gle/ZrbD1G917KF3ZwF16.

A iniciativa foi criada pela contadora Rosi Alves e motivada pela sua trajetória. No início de seus estudos, a baiana criada no Subúrbio de Salvador, teve dificuldade de acessar cursos de qualidade para estudar para as provas. Após 11 anos de estudos, conseguiu alcançar seus objetivos, sendo nomeada em três concursos para o Cargo de Contadora: Ministério do Planejamento, Tribunal de Justiça de SP e a empresa pública Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. Em 2023, foi nomeada como Auditora Federal de Finanças e Controle na Controladoria Geral da União (CGU) e passou em 1° lugar como Auditora de Controle Externo no Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP), cargo que ainda aguarda ser convocada.

“Eu tive dificuldades para acessar os cursos de qualidade que eu gostaria, no início dos meus estudos, além da distância de onde morava para o curso presencial. Eu precisava sair mais cedo da aula para chegar em casa com segurança, pois andava de transporte público. No final da minha jornada concurseira, tive suspeita de câncer e isso mobilizou uma urgência de querer fazer um trabalho que impactasse a realidade das pessoas através dos meus 11 anos de estudo para concurso”, explica Rosi.

Em sua primeira edição, realizada em novembro de 2023, a campanha das doações de bolsas de estudos impactou pessoas do DF e de seis estados brasileiros: RJ, BA, RO, MA, AL e MG. Nove pessoas foram beneficiadas pelo projeto, já estão realizando os estudos e se preparando para o aguardado Concurso Nacional Unificado, que é promovido pelo Governo Federal e abre inscrições em janeiro de 2024, e também para os demais concursos ao longo do ano.

Para as doações de bolsas de estudos, Rosi Alves conta com o apoio das instituições de ensino engajadas na causa social e com doações na Vaquinha Online para quem não pode contribuir com os valores de cursos integrais, mas que quer se engajar e ajudar de alguma forma. Quem quiser fazer doações para que o projeto alcance mais pessoas, pode entrar em contato através do email [email protected] ou através do link para o financiamento coletivo https://www.vakinha.com.br/4233714 .

O PodConcurseiro

Em agosto de 2023, Rosi Alves criou o podcast PodConcurseiro, que traz técnicas de estudo, histórias de motivação e carreiras para quem quer seguir no ramo de serviço público através de concursos. Na programação do podcast, Rosi realiza encontros semanais com profissionais e estudiosos de concursos. Os vídeos são disponibilizados no canal do Youtube e em quatro meses com o programa no ar já alcança uma audiência em todo o país.

O Podconcurseiro possui três eixos de atuação: o podcast com os temas e métodos de estudo, carreiras públicas e histórias para inspirar; as redes sociais para transparência, onde Rosi cria conteúdos e apresenta campanhas e os resultados das ações já realizadas; e a ajuda direta que consiste na doação de bolsas de estudo para concurseiros do Bolsa Família.

SERVIÇO:

O que: Doação de Bolsas de Estudos para Concursos Públicos

Quem pode participar: Beneficiários do Bolsa Família

Quando: Até 05 de janeiro

Onde se Inscrever: https://forms.gle/ZrbD1G917KF3ZwF16

Para doar: [email protected] e https://www.vakinha.com.br/4233714

Youtube: youtube.com/@podconcurseiro

Instagram: instagram.com/podconcurseiro/

