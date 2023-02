BaianaSystem e Olodum anunciam álbum de show conjunto no Festival de Verão

Como reflexo natural do show explosivo que realizaram no Festival de Verão Salvador 2023, o Olodum e o BaianaSystem anunciam o álbum OlodumBaiana, gravado ao vivo no palco do FV23, realizado em janeiro no Parque de Exposições. Como aperitivo, a dupla lançou nesta sexta (17) um EP com duas músicas já disponível nas plataformas digitais.

“As faixas escolhidas para esse lançamento foram Duas Cidades e Várias Queixas, onde já conseguimos perceber a unidade e sonoridade conseguida pelos dois grupos ao longo da apresentação que foi uma reverência ao samba reggae. BaianaSystem e Olodum subiram ao palco para uma noite inesquecível onde fizeram o show inteiro juntos, numa simbiose musical que foi construída ao longo de encontros, conversas, ensaios e uma grande vontade de fazer algo realmente juntos”, diz o guitarrista Roberto Barreto, do Baiana. O single duplo é um lançamento da Máquina de Louco em parceria com a Altafonte Brasil.

Outras músicas do álbum, que deve sair em breve, são: Dia da caça (Russo Passapusso, 2016), Lucro (Descomprimindo) (Russo Passapusso e Mintcho Garrammone, 2016), Capim Guiné (Russo Passapusso, Seko Bass e Titica, 2017), Saci (Russo Passapusso, Roberto Barreto e Seko Bass, 2019) e Sulamericano (Russo Passapusso, Roberto Barreto, Seko Bass e Manu Chao, 2019) – hits do BaianaSystem – e Faraó (Divindade do Egito) (Luciano Gomes, 1987), Nossa gente (Avisa lá) (Roque Carvalho, 1992), Alegria geral (Alberto Pita, Moço Pop e Ythamar Tropicália, 1993), Rosa (Pierre Onassis, 1993) e Olodum pra balançar (Dinho Barbosa e Djalma Júnior, 2002), standards infalíveis do repertório do Olodum.

