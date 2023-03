Baiano Baco Exu do Blues vai substituir Willow no Lollapalooza 2023

O rapper baiano Baco Exu do Blues irá substituir a rapper Willow no Lollapalooza 2023. A confirmação foi feita nesta quarta-feira (15) após a artista, que é filha de Will e Jada Smith, cancelar os shows na América Latina.

“Devido a circunstâncias imprevistas, não poderei me apresentar para meus fãs na América do Sul e no México. Espero estar de volta muito em breve”, escreveu a cantora em sua conta no Twitter.

Baco está em turnê com o álbum “QVVJFA?”, e vai tocar no domingo, dia 26 de março, no mesmo horário previsto para a americana. “Oi, Lolapalooza. Não tenho culpa de ninguém ter cancelado show só to indo fazer meu trabalho paz”, escreveu o baiano no Twitter.

O Lollapalooza 2023 vai começar no dia 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.