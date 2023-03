Baiano é eleito presidente de comissão permanente na Câmara

As 30 comissões permanentes da Câmara dos Deputados elegem nesta quarta-feira (15) seus presidentes, com mandato de um ano. Neste ano, a Casa criou cinco colegiados permanentes por desmembramento das funções de outras já existentes. Na lista, há apenas um baiano, o do deputado Félix Mendonça Júnior, presidente do PDT no estado. Ele assumiu a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SDE).

O colegiado permanente mais cobiçado é a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para a qual foi eleito o petista Rui Falcão (SP). Até o início da atual legislatura, quem comandava a CCJ era um baiano, o deputado Arthur Maia (União).

Em conversa com o *Correio, Félix afirmou que pretende trabalhar com a realização de audiências públicas e tratar de temas como a industrialização do país e a reforma tributária, que tramita na Câmara e tem o interesse do governo Lula (PT).

“Neste início de governo, precisamos avançar nas discussões importantes para o país. A indústria deve voltar a ter a mesma importância que tinha sobre o PIB (Produto Interno Bruto) e precisamos de uma reforma tributária para rediscutir o pacto federativo”, declarou.

Sobre a Bahia, Félix revelou que pretende promover uma audiência pública para tratar da produção cacaueira no sul do estado. “Uma das atribuições da comissões se refere à questão das importações. E não podemos aceitar mais que o Brasil importe cacau de países que permitem o trabalho análogo à escravidão, como a Costa do Marfim. Esse será um dos temas emergenciais que iremos pautar”, contou.

As comissões permanentes são importantes porque por elas passam as propostas que tramitam na Câmara antes de chegar ao plenário. Os colegiados também podem promover debates, reuniões internas e externas, audiências públicas e convidar ou convocar autoridades.