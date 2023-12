Baleia Rossi compara reforma tributária ao Plano Real e diz que proposta acaba com ‘manicômio tributário’ no Brasil

Autor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária e presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) foi entrevistado nesta segunda-feira, 18, pelo Jornal Jovem Pan da Jovem Pan News, e afirmou que a PEC deve ser promulgada na quarta-feira, 20, momento em começa a valer essa “nova realidade para tributação no nosso país”. De acordo com o parlamentar, a transição ocorrerá entre 2026 e 2032, até que a reforma possa valer de forma efetiva para toda população brasileira. “Os efeitos da reforma nós já vamos começar a perceber, principalmente, no otimismo com nossa economia. Essa reforma tem condições de ser o que o plano real foi para a economia brasileira. […] Com a realidade atual dos nossos tributos, nós preferimos diminuir bastante da proposta original. Este manicômio tributário vai acabar, o Brasil tem o pior sistema tributário de consumo do mundo”. Para o parlamentar, o Brasil entrará em um círculo virtuoso de crescimento da economia, principalmente em relação ao crescimento do PIB, que, de acordo com ele, influencia diretamente na geração de emprego e renda. “Enfim nós entregamos uma reforma tributária que vai simplificar o nosso sistema, vai acabar com a guerra fiscal: 100% do imposto vai ser cobrado no destino final e esse efeito vai fazer com que a economia volte a crescer. É muito positivo para todos os brasileiros”.

Eleições 2024

Questionado sobre os planos do partido para as eleições de 2024, Baleia Rossi afirmou que o MDB trabalha para que todas as correntes políticas estejam com o prefeito atual de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), no pleito do próximo ano. “Nós esperamos unificar o centro com o Ricardo Nunes […], o centro-direita, aqueles partidos mais conservadores, para nós interessa muito o apoio deles, porque finaliza uma continuidade de um trabalho que está sendo bem feito”, disse. Sobre a possibilidade de a ex-prefeita Marta Suplicy se tornar vice na chapa do pré-candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos, Rossi afirmou que enxerga com “muita naturalidade” o convite feito à secretária da gestão Ricardo Nunes. “Acho natural que uma grande liderança respeitada por todos, com bagagem, com história, seja politicamente observada por todos, mas eu não acredito que a Marta vai fazer qualquer ato contra o Ricardo”, declarou o parlamentar. “O Ricardo tem uma característica de muito trabalho, de muita entrega, e tem sido reconhecido por isso”, acrescentou. O político afirmou, ainda, que não conversou pessoalmente com Marta Suplicy nos últimos dias sobre as negociações, mas que “amigos conversaram com ela e o que me relataram é que ela teve esse convite para retornar ao PT, mas vai discutir isso só ano que vem” e que ela “vai se manter fiel ao Ricardo Nunes”.