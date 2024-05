Bancada do PSol se reúne com Moraes para tratar do caso Marielle

A bancada do PSol e Rede Sustentabilidade se reuniu, nesta quinta-feira (23/5), com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para tratar do andamento do processo que investiga a morte da vereadora Marielle Franco (PSol-RJ) e do motorista Anderson Gomes.

Moraes é o relator do processo que investiga a morte de Marielle no STF. Durante a reunião desta quarta, a bancada pediu celeridade na resolução da investigação sobre os assassinatos de Marielle e Anderson.

Estiveram presentes no encontro os deputados federais Chico Alencar (PSol-RJ), Professora Luciene Cavalcante (PSol-SP), Talíria Petrone (PSol-RJ), Sâmia Bomfim (PSol-SP) e a presidente nacional do PSol, Paula Coradi.

“[A prisão] dos irmãos Brazão foi um passo adiante na investigação e estão usando o direito ao silêncio. E o Rivaldo, que solicitou até pra ser ouvido”, afirmou o deputado federal Chico Alencar.

A PF prendeu os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão em 24 de março, apontados como os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. O delegado Rivaldo Barbosa também foi preso, mas ele é suspeito de ajudar a planejar o crime e de atrapalhar o andamento das investigações.

Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ). Chiquinho Brazão é deputado federal e, no momento, está sem partido e tem um processo de cassação nas costas em tramitação na Câmara dos Deputados.