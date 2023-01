Thales Bretas encanta web com álbum de fotos de Romeu e Gael

“Prepare o fofurômetro!”, avisou o dermatologista Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, na legenda 28/01/2023 17:46, atualizado 28/01/2023 17:47

Reprodução/Instagram

Thales Bretas, viúvo do ator e humorista Paulo Gustavo, encantou os internautas ao compartilhar uma sequência de fotos com os filhos Gael e Romeu, ambos de 3 anos. “Photo dump de selfies da alegria (e no fim, exaustão) na Austrália. Prepare o fofurômetro!”, avisou o dermatologista na legenda.

Os seguidores se derreteram com os registros. “Tem gente de camisetinha marrom que parece que puxou o papai Paulo não só na aparência, mas na traquinagem também, ô carinha de sapeca”, escreveu outra internauta, referindo-se a Gael, filho biológico de Paulo Gustavo. “Tão bom ver vocês juntinhos. Só consigo imaginar como o Paulo estaria fazendo suas traquinagens com vocês. Saudade imensa!”, escreveu outra pessoa.

Em 2015, Paulo Gustavo e o dermatologista Thales Bretas se casaram em uma rápida cerimônia realizada no Parque Lage. Em 2019, o casal apresentou ao Brasil os filhos Romeu e Gael, gerados em barrigas de aluguelInstagram/Reprodução

Gael e Romeu são filhos de Thales Bretas e Paulo Gustavo, concebidos por barrigas de aluguel diferentes. Gael tem o DNA de Paulo Gustavo e Romeu, de Thales. Os dois são irmãos, uma vez que ambos foram concebidos com óvulos da mesma mulher. A doadora dos óvulos em questão foi uma terceira mulher, não era nenhuma das duas barrigas de aluguel.

