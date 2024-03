Banco da Amazônia e França assinarão acordo de preservação ambiental

O termo de compromisso é avaliado em € 80 milhões; o presidente francês, Emmanuel Macron, está no Brasil

O Basa (Banco da Amazônia) assinará um termo de compromisso avaliado em € 80 milhões com a Agência Francesa de Desenvolvimento para financiar a bioeconomia e sua cadeia de valor na Amazônia Legal, informou o banco nesta 4ª feira (27.mar.2024). O acordo é firmado durante a visita do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil. Ele e Lula estiveram em Belém (PA) na 3ª feira (26.mar), onde cumpriram uma agenda ambiental ligada à floresta. O lançamento da operação está previsto para o 2º semestre de 2024, com foco em pequenas e médias empresas atuantes nestes setores.