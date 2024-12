Banco Mundial eleva projeções de crescimento da China para 2024 e 2025

O Banco Mundial revisou suas estimativas de crescimento do PIB da China, projetando um aumento de 4,9% para 2024 e 4,5% para 2025. Essa atualização nas previsões é atribuída ao desempenho positivo das exportações e a diversas iniciativas de estímulo econômico implementadas pelo governo chinês. Nos primeiros três trimestres de 2024, a economia chinesa registrou um crescimento de 4,8%. No entanto, o país ainda enfrenta uma série de desafios que podem impactar seu desenvolvimento futuro. Entre esses obstáculos estão a demanda interna contida, a baixa confiança do consumidor e uma crise prolongada no setor imobiliário.

A recuperação do mercado imobiliário é uma preocupação significativa, pois a situação atual deve levar tempo para se estabilizar. Apesar das dificuldades, o governo de Pequim estabeleceu uma meta de crescimento em torno de 5% para este ano, refletindo a ambição de manter a economia em expansão.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias