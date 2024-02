Banda Guig Ghetto encerra Carnaval 2024 em grande estilo

Grupo agitou público até o dia amanhecer em Salvador

A banda Guig Ghetto teve jornada tripla no último dia da folia, em Salvador. Debaixo de um sol escaldante, o inicio das apresentações começou ao meio dia, no Circuito Osmar (Campo Grande).

Em seguida, a banda desfilou a beira mar animando os foliões no circuito Dodô (Barra/Ondina). Já era madrugada desta quarta-feira (14) quando a banda que “balança o povo” iniciou sua terceira apresentação agitando o público de um camarote em Ondina.

Durante suas apresentações, o artista homenageou os 50 anos do bloco Ilê Aiyê e as cores e belezas da África, com seu figurino, durante sua passagem pelos circuitos.

Durante o carnaval 2024, a banda realizou 14 apresentações nos diversos circuitos da folia.

Foto: Lelio Duarte