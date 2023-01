Shaman anuncia fim da banda após membro apoiar atos terroristas em Brasília

A banda de rock paulista Shaman anunciou nessa que está encerrando suas atividades após mais de 22 anos. O comunicado sobre o fim do grupo ocorre após o baterista, Ricardo Confessori fazer comentários indicando apoio aos atos terroristas realizados por apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no último domingo (8/1) contra as sedes dos Três Poderes.

“Cada um sentiu que era a hora de dar oportunidade para coisas novas. No mais, nós só queremos agradecer todo carinho e amor de cada pessoa espalhada pelo mundo”, diz um trecho da nota divulgada.

“A banda vai cumprir as datas que já tinham na agenda para após entrar em um hiato indeterminado. Caso queira saber o posicionamento de cada músico, basta conferir nas redes sociais de cada um deles”, conclui o texto.

Shaman

Shaman foi uma banda brasileira de power metal progressivo formada em 2000 pelos ex-membros do Angra: Andre Matos, Luis Mariutti e Ricardo ConfessoriReprodução/Instagram

Shaman

Tempo depois, o guitarrista Hugo Mariutti, irmão de Luis, se uniu ao grupo e completou a formação que durou até 2006.Reprodução/Instagram

Shaman

Ainda no fim do mesmo ano, Ricardo Confessori anunciava o retorno da banda com uma nova formação contando com Thiago Bianchi, Fernando Quesada e Léo Mancini. Ao longo dos anos, houve outras mudanças na formaçãoReprodução/Instagram

Na terça-feira (10/12), o baterista Ricardo Confessori fez uma publicação chamando o atual chefe do Executivo, Inácio Lula da Silva, de “presidente fake”. O comentário foi seguido de um vídeo em que Lula anuncia intervenção federal em Brasília.

Na sequência, Confessori ofendeu um fã da banda, o médico veterinário e músico Mateus Ferreira. “Você não passa de um boiólogo [sic] que reprovou em medicina. Nível fraco. Volta aqui quando for médico pelo menos. Homem de esquerda é piada pronta. Sai do polo feminino. Feministo (sic) não binário, se enxerga, olha sua cara de otário”, escreveu Confessori.

PosicionamentosNas redes sociais, o vocalista do Shaman, Alirio Netto desabafou sobre a decisão e lamentou a atitude de Confessori. “Estar nessa banda foi uma das grandes honras que eu tive nessa vida. Infelizmente devido aos acontecimentos do dia de ontem [terça-feira, dia 10], fica claro que não tem mais clima pra continuar. Repúdio a qualquer comentário homofóbico, racista, machista, discurso de ódio, e descabido de qualquer empatia”, frisou.

“Gostaria de agradecer aos meus companheiros de banda pela confiança e por essa jornada incrível! Gostaria também de agradecer aos nossos verdadeiros fãs que sempre nos deram o suporte! E principalmente gostaria de agradecer ao nosso saudoso Andre Matos [vocalista original, falecido em 2019] por ter me ensinado tanto através de suas músicas.”

O baixista Luis Mariutti também se pronunciou. “Um ciclo termina, para que outros possam iniciar. Minha carreira continua, e espero contar com todos vocês nessa jornada. Abraço”.