Bandido do RJ atropela PMs com carro blindado no centro de Brasília

Um foragido por feminicídio foi preso na madrugada desta quarta-feira (13/3) após atropelar dois policiais militares, colidir contra o veículo deles e fugir. O suspeito, que tinha registro com ao menos 22 crimes praticados no Rio de Janeiro, havia sido abordado por PMs no Setor de Diversões Sul (SDS), em Brasília, ao ser encontrado dentro de um carro acompanhado de uma adolescente.

Equipes do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (GTOP 21) passavam pela área do Conic e se depararam com um carro parado e ligado, em um estacionamento da região conhecido por ser “ponto de venda de drogas e com altos índices de roubo”, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

carro-abordado-conic-foragido1

Policiais abordaram suspeito após o encontrarem com adolescente em estacionamento PMDF/Reprodução

carro-abordado-conic-foragido2

Na delegacia, polícia verificou que ele tinha ao menos 22 registros de antecedentes criminais PMDF/Reprodução

carro-abordado-conic-foragido

Policiais militares balearam carro do suspeito antes de ele fugir PMDF/Reprodução

Depois de se aproximarem, viram o motorista e uma passageira menor de idade no veículo e, em seguida, ordenaram que os dois saíssem e se identificassem. Contudo, a dupla teria “resistido” – a adolescente estava exaltada e tentava impedir a abordagem, de acordo com a corporação –, e a polícia precisou usar uma arma de choque contra o suspeito.

Ele chegou a sair, mas voltou para o veículo. Então, avançou com o carro e atropelou dois policiais. Um dos PMs caiu sobre o próprio ombro, e o outro teve alguns cortes no braço. Ao tentar fugir, o motorista atingiu a viatura em que os PMs estavam, mas retornou e acelerou novamente contra os militares, que conseguiram desviar e atiraram no carro, que era blindado. Na sequência, o motorista deixou a adolescente no local e escapou.

Os policiais chegaram a balear o veículo, para tentar fazê-lo parar, e pediram apoio de outras equipes antes de iniciar uma perseguição ao automóvel do suspeito. No caminho, o foragido chegou a avançar contra outros carros da polícia. Após um longo trajeto, os militares alcançaram e pararam o motorista.

O suspeito, que é do Rio de Janeiro, foi preso e levado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), para onde a adolescente também havia sido encaminhada após resistir, segundo a PMDF.

Na unidade, os policiais apreenderam drogas com o motorista e descobriram que ele tinha registros de antecedentes por crimes como feminicídio, homicídio, roubo e estelionato.

Na 5ª DP, o motorista acabou preso em flagrante por tentativa de homicídio, contra os policiais atropelados, e teve o mandado de prisão cumprido. A adolescente acabou apreendida por desobediência.