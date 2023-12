Bandidos armados roubam moto aquática e obrigam vítima a pular no mar

São Paulo – Bandidos armados roubaram a moto aquática de um homem no meio do mar na altura da Praia do Sangava, no Guarujá, litoral de São Paulo.

A vítima relatou à polícia que dois criminosos estavam em outra moto aquática e se aproximaram dele. O bandido que estava na garupa sacou uma arma e ordenou que o banhista descesse do veículo. O homem pulou no mar enquanto os ladrões fugiram com o veículo roubado em direção a São Vicente.

De acordo com o g1, o crime ocorreu na última quinta-feira (21/12). O veículo foi recuperado no dia seguinte por uma equipe do 3° Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb).

Os agentes estavam em patrulhamento ambiental marítimo quando se depararam com a moto aquática azul nas proximidades da Ilha das Palmas, em Santos. Ela estava encalhada nas pedras e os policiais precisaram usar um cabo para tirar o veículo do local.

Após uma investigação e contato com as marinas locais, a equipe confirmou que o veículo havia sido roubado.

Em seguida, a moto aquática foi rebocada até uma marina na cidade do Guarujá. O proprietário compareceu ao local para reconhecer a moto e teve o veículo devolvido.

O caso foi registrado na Delegacia Sede do Guarujá.