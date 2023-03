Ao vivo na Band, Datena manda comentarista Neto calar a boca

Daneta e Neto dividiram a bancada do Brasil Urgente nessa segunda-feira (6/3). No programa, eles relembraram histórias que viveram juntos 07/03/2023 8:51, atualizado 07/03/2023 8:51

Reprodução

Nessa segunda-feira (6/3), a abertura do Brasil Urgente, na Band, foi diferente da convencional. Dessa vez, Datena esteve com Neto na bancada e Catia Fonseca, que encerrava o Melhor da Tarde, através do telão.

Durante o programa, o jornalista e o ex-jogador comentavam sobre a amizade que tinham na juventude. Segundo o líder dos Donos da Bola, as histórias deles envolvem muita bebedeira, bagunça que, hoje, são “impublicáveis”.

