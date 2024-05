Bandidos furtam armas e munições de batalhão da PM em Santos

São Paulo – Armas e munições foram furtadas da sede do 6° Batalhão de Polícia Militar (PM) do Interior, localizado na avenida Ana Costa, no bairro Gonzaga, em Santos, litoral de São Paulo.

A corporação notou o crime após uma vistoria realizada na madrugada desse domingo (5/5), segundo o jornal Folha de S.Paulo.

Foram furtadas cerca de 200 munições, diversos carregadores e outros acessórios de proteção individual, que ficavam guardados dentro de um dos armários instalados em um alojamento.

De acordo com a PM, o local passou por perícia, e o caso é investigado por meio de um Inquérito Policial Militar.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que diligências são realizadas na tentativa de identificar o autor do crime e recuperar o material.

A sede do 6° batalhão foi um dos locais que recebeu boa parte dos PMs vindos da capital e do interior do estado durante as operações Escudo e Verão, entre fevereiro e abril de 2024, que terminou com dezenas de mortos.