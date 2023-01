Gerard Piqué posta primeira foto com nova namorada

O ex-jogador Gerard Piqué publicou pela primeira vez uma foto com a nova namorada Clara Chía Martí, de 23 anos. O ídolo do Barcelona se separou da cantora Shakira no ano passado.

Piqué e Clara estariam juntos desde agosto do ano passado, cerca de dois meses após o divórcio.

Clara trabalha e é estudante de Relações Públicas. Segundo a imprensa espanhola, a jovem já foi apresentada aos pais e filhos do atleta.

Traição

Foi por conta de uma geleia de morango faltando no pote que Shakira descobriu que o ex-zagueiro estava tendo um caso dentro da própria casa.

A cantora colombiana estava viajando para divulgar sua nova música e, ao retornar para a casa, percebeu que o produto fora consumido.

Acontece que geleia de morango é o sabor favorito de Shakira, mas Piqué nunca comeu, pois não gostava. A artista logo percebeu que isso significava que alguma pessoa tinha ido visitar Piqué enquanto ela estava fora.

O anúncio da separação entre Shakira em Piqué foi feito pela cantora no começo de junho do ano passado. O casal estava junto desde 2010.Juntos tiveram dois filhos, Milan, de 10, e Sasha, 7.

Indiretas

Após a cantora lançar a nova música dando indiretas para o ex-marido e a atual namorada do atleta, a jovem estaria enfrentando dificuldades para sair de casa.

Clara Chía teria passado “muito mal” após o lançamento da canção, segundo o jornalista espanhol Miguel Blazquez. A jovem estava se sentindo perseguida, “mesmo que não tenha culpa (na separação do casal)”.