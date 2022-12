Bandidos invadem loja e furtam 30 armas em MT; polícia investiga caso

Entre as armas levadas pelos criminosos estão revólveres, espingardas e carregadores que eram vendidos pela empresa 29/12/2022 15:39, atualizado 29/12/2022 15:39

Pixabay

Bandidos invadiram uma loja em Sorriso, município do Mato Grosso, e levaram 30 armas. Segundo o proprietário, os ladrões entraram no local durante a madrugada dessa quarta-feira (28/12), mas o crime foi informado à Polícia Civil no período da tarde.

Pelo menos dois homens estariam envolvidos no crime e ainda não foram presos. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o dono também detalhou que a porta de blindex foi arrombada e que os criminosos ainda quebraram a grade de segurança.

Confira mais informações no RD News, parceiro do Metrópoles.

