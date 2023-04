Arrastão e reféns: vídeo mostra bandidos entrando e saindo de prédio

São Paulo – Imagens de câmeras de segurança de prédios vizinhos ao condomínio de luxo na Vila Mariana alvo de um arrastão, nesta terça-feira (18/4), flagraram momentos dos bandidos entrando e saindo do local, na zona sul de São Paulo.

O Metrópoles teve acesso aos vídeos que mostram o começo da ação, por volta de 4h36, e a saída dos criminosos já com o dia claro. Segundo a polícia, a ação durou cerca de três horas e o bando estava fortemente armado.

As imagens mostram uma perua entrando primeiro na garagem. Depois, um carro de passeio. De acordo com a polícia, pode haver um terceiro veículo envolvido. Horas depois, na saída, os três automóveis saem seguidos.

Não se sabe se o terceiro veículo pertence aos bandidos ou foi roubado de algum morador ou funcionário.

A suspeita é que o controle da garagem tenha sido clonado, o que permitiu a entrada do grupo, formado por cerca de 10 criminosos.

RefénsOs moradores e funcionários viveram momentos de terror e pânico. Assim que conseguiram entrar, os bandidos foram reunindo as pessoas que chegavam ao prédio no salão de festas. Eles ficaram trancados durante toda a ação.

Polícia foi acionada após a fuga dos bandidosRenan Porto/Metrópoles

Um carro entrou por volta das 4h40Reprodução

O segundo carro chegou minutos depoisReprodução

Saída dos bandidos da garagemReprodução

Moradores e funcionários foram trancados no salão de festasRenan Porto/Metrópoles

Assim que entraram no prédio, os assaltantes renderam uma funcionária e foram ao apartamento do síndico. Ele contou que foi acordado com uma arma na cabeça. Em seguida, o grupo invadiu outro apartamento. Foram levados celulares e objetos.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, os criminosos já haviam fugido.

Segundo a PM, o HD das imagens das câmeras do edifício invadido também foi roubado.