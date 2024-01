Bandidos voltam a matar em Teixeira de Freitas

Artur Santiago dos Santos (21 anos), morto durante o período noturno de sábado (20) de janeiro, tentava escapar de criminosos armados que ocupavam um veículo, o caso ocorreu no bairro São Lourenço em Teixeira de Freitas.

Os criminosos alcançaram a vítima e realizaram uma sequência de tiro, numa ação similar a outras registradas recente em outros bairros da cidade.

Moradores assustados com a situação, notificaram as autoridades policiais que destinaram unidade até o local do assassinato.

Prosseguindo os fatos as equipes da polícia civil autorizados pelo delegado Manoel Andreeta, realizaram o levantamento cadavérico e remoção do corpo de Artur Santiago dos Santos para o IML da cidade.

Testemunhas prestaram depoimentos, no entanto, prevalece a lei do silencia.

Uma investigação tenta apurar o que motivou o crime e autoria do assassinato.