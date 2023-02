“Bando de loucos”: torcida do Corinthians incendeia arquibancada do Mané

A torcida do Corinthians já é conhecida por apoiar o time independente do momento ou do resultado do jogo. No confronto contra a Portuguesa, que acontece neste sábado (12/2), trazido pelo Metrópoles Sports, não é diferente: os fanáticos não pararam de cantar em nenhum momento.

Na Arena BRB Mané Garrincha, os corintianos incendiaram o estádio com o grito conhecido dos torcedores. Confira:

Ao som de “Bando de Loucos”, torcida do Corinthians faz festa na Arena BRB Mané Garrincha.

Corinthians e Portuguesa se enfretam pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.#MetrópolesSports pic.twitter.com/kzKv5ref5X

Corinthians e Portuguesa se enfrentam pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Apesar de buscarem a vitória, os dois times vivem cenários diferentes. Enquanto o Timão quer se manter na liderança do Grupo C, a Lusa buscar fugir do rebaixamento do Paulistão.