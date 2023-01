Anitta rebate polêmica sobre novo clipe: ‘Pegam as coisas e tiram do contexto’

Anitta voltou a Pernambuco após quase três anos sem shows no Estado com o projeto pré-carnavalesco “Ensaios”, realizado na Arena Pernambuco, Grande Recife, na noite do sábado (28). Dentro da temática Mulheres Guerreiras, ela vestiu uma fantasia de Maria Bonita. “Resolvi homenagear o Nordeste”, disse.

Em coletiva de imprensa realizada antes da apresentação, a artista comentou pela primeira vez com a imprensa sobre o polêmico projeto que gravou nas ruas do Rio de Janeiro na última semana.

Entre as imagens vazadas, estão cenas da carioca com a norte-americana Chloe Bailey, num um baile funk com homens armados e até uma simulação de sexo oral num beco. Anitta, no entanto, se recusou a confirmar que prepara um clipe.

“Quem disse que é um clipe? As pessoas falam muita coisa sem saber. Eu estou trabalhando num novo projeto e estou muito empolgada com ele. Mas a internet é assim, né? Infelizmente, eu estou acostumada com isso desde o meu início de carreira”, disse, em resposta à pergunta do JC.

“As pessoas sempre pegam as coisas e tiram do contexto. Fazem o que querem com as informações, então aí o responsável é quem cria as histórias. Eu acho que deixar o artista refém disso, no sentido de sempre estar desmentindo ou explicando uma história que nem criou, é um pouco injusto”, continuou.

A artista ainda citou como exemplo de “desinformação” a notícia sobre um imóvel que ela supostamente havia comprado. “Esse mês já saiu até casa que era minha e eu nem nunca nem vi na vida. É tanta notícia, que eu deixo para as pessoas que criaram as histórias esclarecerem. Eu não tenho nada a ver com isso”, finalizou sobre o tema.

Conforme o jornal Extra, a cantora teria comprado uma mansão avaliada em R$ 9 milhões no município de São Conrado (RJ). O real dono do imóvel foi a público para esclarecer o caso.

Grammy 2023

Anitta também comentou sobre o Grammy de 2023, que será realizado no dia 5 de fevereiro nos Estados Unidos. Ela concorre na categoria de Best New Artist (Melhor Novo Artista) ao lado de nomes como Omar Apollo, Muni Long e Samara Joy.

“Não estou criando ainda expectativa. Vou deixar para criar quando estiver no avião, indo para lá. Não faço a menor ideia [do que deve acontecer]. Eu não gosto de criar expectativa, porque dá ansiedade. Prefiro deixar para pensar quando já estou no avião, pois dá um nervosismo que não precisa”.

Ensaios

O show do Ensaios da Anitta em Pernambuco contou com as participações de Priscila Senna, Nattan, Juliette e Luisa Sonza. O convite desta última citada surpreendeu muitos fãs, já que existiam rumores de que as cantoras haviam se desentendido. Anitta negou essa possibilidade.

“Eu não sei que ‘comeback’ é esse, de algo que nunca foi para ‘back’. Nunca houve ‘back'”, disse.

Ela também elogiou a pernambucana Priscila Senna. “Quando a gente fechou de fazer o Ensaio aqui, comecei a pesquisar sobre artistas que a galera amava muito e com certeza cheguei no nome dela, que é uma sensação. Fiquei super feliz, adorei as músicas. Adorei que ela pudesse participar, que ela aceitou. É uma honra igualmente para os dois lados.”