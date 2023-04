Narrador demitido da Globo pede R$ 4 milhões por assédio moral

Linhares Júnior, narrador demitido da Globo em outubro de 2021, protocolou uma ação na justiça na última quarta-feira (12/4) cobrando uma indenização de R$ 4,6 milhões por assédio moral. A audiência está marcada para acontecer no dia 29 de junho e existe a possibilidade das partes entrarem em um acordo.

O narrador trabalhou na Globo por 13 anos onde um de seus chefes do departamento de esportes o teria chamado de “ultrapassado” por George Guilherme, gerente de futebol da emissora, de acordo com o site Notícias da TV.

Na época da demissão, Linhares havia revelado que chegou a pedir oportunidades e se colocou à disposição para trabalhar no Rio de Janeiro. Entretanto, foi humilhado pelo gerente.

“Eu me coloquei à disposição para ir ao Rio de Janeiro, onde se tem mais estúdios para transmissão, e ouvi que era um narrador com um estilo antigo e ultrapassado. Me senti humilhado. Fiz a denúncia na ouvidoria da Globo e, 20 dias depois, fui chamado para uma reunião. Falei com um amigo: ‘Ou irão me dar uma bronca ou vão me demitir’. Me demitiram”, relatou.

No entanto, quando foi questionada sobre o suposto assédio moral, a emissora declarou que a demissão de Linhares já estava nos planos.

“O desligamento do narrador foi uma decisão exclusivamente de gestão, prevista desde julho. Sobre as perguntas a respeito de compliance, a Globo não comenta assuntos da ouvidoria, mas reafirma seu total compromisso com a apuração criteriosa de todo relato de assédio, moral ou sexual, assim que a empresa toma conhecimento.”

Além da indenização, o Linhares Júnior também cobra controle do tempo de jornada de trabalho e multa por desrespeito ao intervalo de interjornada.