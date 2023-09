Bando que “pescava” cartões em caixas eletrônicos é alvo da PF

PIXABAY/DIVULGAÇÃO

1 de 1 caixa eletrônico – Foto: PIXABAY/DIVULGAÇÃOA Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (27/9), a Operação Derelicta, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que lesava clientes da Caixa Econômica Federal utilizando dispositivos em caixas eletrônicos.

Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Sarandi e Maringá, no interior do Paraná. Durante as investigações verificou-se que o grupo criminoso adulterava caixas eletrônicos para reter os cartões magnéticos de clientes, que eram posteriormente resgatados pelos investigados.

Após conseguir os cartões, o grupo induzia os correntistas a fornecerem suas senhas bancárias. Com as informações, os criminosos realizavam vários saques e transferências de valores, tudo de forma fraudulenta.

Os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado e formação de organização criminosa, cujas penas máximas somadas atingem 16 anos de reclusão.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?