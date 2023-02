Barco que fazia travessia na Ilha de Maré vira com 20 passageiros; vídeo

Uma canoa que comportava cerca de 20 passageiros e fazia travessia na região da Praia das Neves, na Ilha de Maré, virou nesta segunda-feira (20). Segundo testemunhas, passageiros foram lançados ao mar e duas crianças estavam na embarcação.

Dois homens entraram no mar para resgatar o barco que teria se desprendido da sua amarração e estaria derivando. Os homens não conseguiram retornar para a praia e acabaram sendo socorridos por outra embarcação que navegava nas proximidades.

De acordo com as informações da Capitania dos Portos, no entanto, todas as pessoas envolvidas no acidente foram resgatadas em boas condições de saúde por outras embarcações que navegavam próximo ao local, sendo levadas para a Ilha de Maré. A embarcação naufragou no local.

A Capitania informou que um procedimento interno será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo, que fará a distribuição e autuação e dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas.

A CPBA ressaltou que monitora permanentemente as condições meteorológicas na sua área de jurisdição, por meio do Centro de Coordenação e Controle da Autoridade Marítima. Em decorrência desse monitoramento é disponibilizado um sistema de informação aos navegantes por meio de bandeiras de alertas em três cores: verde, para situação propícia à navegação; amarela, quando se recomenda navegar com atenção; e vermelha, para situações em que não é recomendado navegar.

A bandeira está “amarela” desde a manhã desta segunda-feira (19). As informações são disponibilizadas, diariamente, no site da CPBA e amplamente divulgadas em grupos da comunidade marítima por aplicativos de mensagens.

O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado pela Capitania dos Portos, que cuida da ocorrência. Após o acidente, a Capitania enviou uma equipe de Busca e Salvamento (SAR).