Leite alerta moradores de Canela e Gramado para saírem de casa

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou, nesta quinta-feira (2/5), a população que vive próxima ao Rio Caí para que deixe suas residências, pois o nível de água do rio vai ultrapassar a cota de inundação nas próximas horas. O estado sofre com chuvas fortes desde segunda-feira (29/4).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), reforçou a recomendação da Defesa Civil por meio das redes sociais. No X (antigo Twitter), Leite escreveu que os moradores das cidades listadas, como São Francisco de Paula, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Vale Real e Feliz, “devem sair de casa”.

O aviso da Defesa recomenda que moradores de áreas próximas ao rio nesses municípios busquem abrigos públicos ou locais alternativos para permanecer durante a elevação de nível do Rio Caí. As chuvas que atingem o estado já vitimaram 13 pessoas ao total.

“As pessoas que não tiverem locais alternativos devem buscar informações junto à Defesa Civil da sua cidade sobre os abrigos públicos disponibilizados pelas Prefeituras, rotas de fuga e pontos de segurança”, diz trecho de comunicado.

Chuvas fortes no Rio Grande do Sul Conforme boletim divulgado às 12h desta quinta-feira, as enchentes no RS deixaram 13 mortos, 12 feridos e 67.860 pessoas afetadas. Dessas, 4.599 estão em abrigos, e 9.993, desalojadas.

Ainda há 21 pessoas desaparecidas nas cidades de Candelária (8), Encantado (6), Passa Sete (1), Roca Sales (4) e São Vendelino (2). No total, 147 municípios foram afetados pelas fortes precipitações no estado gaúcho.

De acordo com atualização mais recente da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, as vítimas são:

Paverama: dois homens, de 69 e 65 anos. Eles eram ocupantes de um veículo que tentava atravessar área alagada; Pântano Grande: um homem de 59 anos. Ele morreu após sofrer descarga elétrica; Itaara: uma mulher de 48 anos. Ainda não há informações sobre a circunstância da morte; Encantado: uma mulher de 45 anos e uma pessoa ainda não identificada. Não há informações sobre as circunstâncias das mortes; Salvador do Sul: um homem de 47 anos e uma pessoa ainda não identificada. O homem morreu devido a deslizamento de terra; São João do Polêsine: uma pessoa ainda não identificada; Segredo: um homem de 62 anos. Ele era ocupante de um veículo que tentava atravessar área alagada; Santa Cruz do Sul: uma pessoa ainda não identificada; Santa Maria: uma mulher de 85 anos e uma pessoa ainda não identificada. Ela morreu devido a deslizamento de terra; Silveira Martins: uma pessoa ainda não identificada.