Barroso assume presidência do STF nesta quinta-feira

O ministro Luís Roberto Barroso toma posse na quinta-feira, 28, como novo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal). O magistrado irá substituir a ministra Rosa Weber, que vai se aposentar compulsoriamente no dia 2 de outubro. O ministro Edson Fachin será o novo vice-presidente do tribunal. Barroso, de 65 anos, assumiu uma vaga na Suprema Corte após ser indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ao longo de 10 anos na Corte, o ministro já foi relator de diversos processos de repercussão. Entre eles a análise de recursos do Mensalão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não indicou o ministro que deverá substituir a ministra Rosa Weber. Após a indicação, será necessário uma sabatina no Senado Federal.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro.

